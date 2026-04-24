SGA Maramureș • Educația ecologică a tinerelor generații

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Maramureș, în colaborare cu Școala Gimnazială Baia Sprie – Structura Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 și Grădinița cu Program Normal Nr. 1, au desfășurat o serie de activități educaționale în cadrul proiectului „Apa – sursă de viață și energie”.

În acest context, preșcolarii au participat la o activitate educativă desfășurată la barajul Strâmtori-Firiza. Cei mici au aflat cât de importantă este apa în viața de zi cu zi și care este rolul barajelor în gestionarea resurselor de apă. Activitățile au continuat și la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe – Departamentul de Chimie-Biologie. Studenții au fost familiarizați cu metode de prelevare, conservare și analiză. Prin astfel de inițiative, SGA Maramureș își reafirmă angajamentul față de educația ecologică a tinerelor generații, contribuind la formarea unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător și resursele de apă.