Un nou curs de formare profesională la AJOFM Maramureş

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM) a dat start unui nou curs de formare profesională: operator introducere, validare și prelucrare date.

Cursul face parte dintr-un proiect naţional, implementat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu finanţare europeană, și are ca scop creșterea șanselor de angajare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Participanții vor beneficia de: formare profesională gratuită, sprijin pentru dezvoltarea competențelor digitale, consiliere și orientare în carieră, subvenție pe durata cursului. Programul de formare profesională este derulat în parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj-Napoca.