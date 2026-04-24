Un vechi hotel, simbol al orașului Borșa, se reabilitează

Un simbol al orașului Borșa, amplasat în centrul urbei, își va schimba, cât de curând, fața. Este vorba despre un hotel. Anunțul a fost făcut de administrația publică locală.

„Ne bucură să vedem cum clădirile cu istorie din Borșa prind din nou viață. Vechiul hotel Iezeru, aflat în centrul orașului, intră într-un proces de reabilitare care promite să redea farmecul de altădată și să contribuie la un peisaj urban mai îngrijit și mai primitor. Este un semn că lucrurile se schimbă în bine și apreciem deschiderea proprietarilor care au înțeles cât de important este aspectul general al orașului și efortul comun pentru a-l face mai frumos pentru toți – locuitori și vizitatori deopotrivă. Borșa merită să strălucească prin fiecare colț al său”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.