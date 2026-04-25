Atelier de creație din materiale reciclabile

Un nou atelier de creație care a avut loc la Centrul Rivulus Pueris, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS), a pus imaginația copiilor la încercare.

Sub îndrumarea atentă a doamnei Viorica Szikszai – profesor voluntar, elevii de la Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu” au creat suporturi de șervețele realizate din materiale reciclabile.

”Așadar, dincolo de lucrul manual, copiii au descoperit cât de important este să protejăm natura și cât de frumos este să creezi cu propriile mâini. Fiecare obiect realizat spune o poveste despre răbdare, implicare și curajul de a încerca”, au explicat oficialii DAS Baia Mare.