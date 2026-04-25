Autoritățile caută soluții la problemele cu naveta copiilor din Cernești

O delegație formată din părinți ai elevilor din Cernești și primarul comunei s-a deplasat, zilele trecute, la mai marii județului pentru a găsi soluții la o problemă importantă legată de transportul copiilor.

”Am participat la o ședință, la Consiliul Județean Maramureș, alături de părinții elevilor care, în prezent, se confruntă cu probleme privind decontarea sumelor forfetare de la liceele pe care aceștia le frecventează. Îi mulțumim domnului Ducu Hotima, administratorul public al județului Maramureș, care ne-a primit și a dat dovadă de deschidere în abordarea acestei situații. Discuțiile au vizat problema transportului pentru elevii de liceu care fac naveta către Baia Mare din localitățile Tres­tia, Ciocotiș, Fânațe și Măgureni. Ne exprimăm speranța că, în urma discuțiilor, vom reuși să găsim o soluție concretă. Rămânem implicați și vom reveni cu informații în cel mai scurt timp”, a declarat primarul Mircea Aurel Deac.