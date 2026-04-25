Circulație închisă de astăzi pe strada Progresului din Baia Mare

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând cu 25 aprilie 2026, ora 7.00, se închide circulația rutieră pe str. Progresului, tronsonul cuprins între intersecția cu str. Agriculturii și str. Avram Iancu.

Asta deoarece se efectuează lucrări la ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare”. Măsura a fost solicitată de către firma constructoare, în vederea executării lucrărilor pentru realizarea racordului străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea la rețeaua de canalizare/colector de pe strada Progresului. ”Reamintim cetățenilor că această lucrare a fost aprobată în luna martie 2026, însă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a unor inexactități de proiectare, lucrările au fost amânate. Ca urmare a redepunerii documentației tehnice și a remedierii neconcordanțelor identificate, execuția lucrărilor va fi desfășurată conform programului menționat mai sus”, au mai precizat cei din primărie.