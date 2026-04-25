Exercițiu de alarmare și evacuare în caz de incediu la Centrul ”Dragoș Vodă”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș acordă o atenție deosebită siguranței beneficiarilor săi, susținând desfășurarea unor activități de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în centrele destinate persoanelor cu dizabilități din subordine.

În acest context, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, în centrele DGASPC sunt organizate sesiuni de instruire care au ca obiectiv conștientizarea riscurilor și formarea deprinderilor de autoprotecție, alarmare și evacuare, atât pentru beneficiari, cât și pentru personal.

”Activitățile derulate de specialiștii ISU Maramureș vizează prezentarea principalelor tipuri de riscuri – incendii, cutremure, inundații – precum și a măsurilor de prevenire și protecție. Totodată, participanții sunt instruiți cu privire la comportamentul corect înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență, fiind puse în practică exerciții adaptate nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități. Un exemplu recent îl reprezintă activitatea desfășurată la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Dragoș Vodă” din municipiul Sighetu Marmației, unde beneficiarii au participat la o sesiune interactivă de instruire și la un exercițiu practic de evacuare”, a declarat Adrian Mândru, purtătorul de cuvânt al DGASPC Maramureș.

În cadrul acestei activități, s-a pus accent pe comportamentul în caz de cutremur, subliniindu-se importanța păstrării calmului și evitării panicii. Beneficiarii au fost informați că, în timpul unui seism, este esențială identificarea unei zone sigure în interiorul clădirii, evacuarea realizându-se doar după încetarea mișcărilor seismice.

”De asemenea, au fost prezentate zonele sigure – apropierea de pereții interiori și tocurile ușilor – dar și zonele care trebuie evitate, precum centrul încăperilor sau apropierea obiectelor voluminoase care se pot răsturna. Au fost evidențiate și măsuri preventive, cum ar fi fixarea mobilierului și menținerea căilor de evacuare libere. În ceea ce privește situațiile de incendiu, participanții au aflat care sunt principalele cauze care pot genera astfel de evenimente și cât de periculos poate fi fumul. Specialiștii au explicat metodele de protejare a căilor respiratorii, importanța apelării numărului unic de urgență 112 și modul în care poate fi limitată pătrunderea fumului în încăperi”, a mai precizat Adrian Mândru.

La finalul instruirii, beneficiarii și personalul centrului au participat la un exercițiu de alarmare și evacuare organizată, menit să consolideze cunoștințele dobândite. Reprezentanții instituției au mai precizat că astfel de activități vor continua și în alte centre sociale din cadrul DGASPC Maramureș, având ca scop consolidarea siguranței beneficiarilor și formarea unor reacții adecvate în situații de urgență în rândul persoanelor vulnerabile.