,,FOTOGRAFUL” – UN FILM DEDICAT MEMORIEI LUI DORU DRAGOȘ

Duminică, 26 aprilie, la Căminul cultural din Desești

Filmul documentar FOTOGRAFUL, regizor Horia Muntenuș, are ca leitmotiv rememorarea fragmentelor de viață și creație ale celui care a fost Doru Eugen Dragoș. Dragoș Dorul, cum îi plăcea lui să-și spună! Un artist fotograf, dar și un om al cuvântului și al culorii. Film realizat cu contribuția familiei Dragoș.

FOTOGRAFUL este o mare încercare – spune regizorul Horia Muntenuș. Nu l-am cunoscut în timpul vieții sale și regret enorm, dar, de mai mult de jumătate de an, îi studiez miile de fotografii, biografia, înscrisurile, prietenii. M-am adâncit în firea lui, m-am adâncit în Desești…

FOTOGRAFUL pune în circuit imagini şi documente inedite, puţin cunoscute, despre istoria familiei Dragoș, îmbinate cu interviuri și momente de reală virtuozitate regizorală. Horia Muntenuș ni-l aduce aproape pe Doru Dragoș, care s-a risipit în fotografie, dar a și pictat, scria frumos, a avut un parcurs artistic plin de lumina tradiției, cu speranța și bucuria, fără de care Omul Firesc nu poate respira.

Premiera filmului va avea loc duminică, 26 aprilie, ora 15, la Căminul cultural din Desești, locul unde Doru își doarme somnul de veci alături de bunicul său, preotul Eugen Dragoș.