Municipalitatea, dotată cu utilaje necesare situațiilor de urgență

O mare parte din echipamentele și utilajele prevăzute în cadrul proiectului „Sustainable Weather Emergency Management – SWEM”, finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România –Ucraina 2021–2027, au fost livrate și recepționate de Municipiul Baia Mare.

Proiectul vizează creșterea capacității autorităților locale de a interveni rapid și eficient în condiții meteo severe, precum ninsori abundente, viscol sau alte situații critice. Prin aceste dotări, serviciile publice locale vor putea acționa mai bine, mai repede și mai eficient atunci când orașul se confruntă cu fenomene me­teo dificile. Este o investiție directă în siguranța băimărenilor, în modernizarea infrastructurii de intervenție și în creșterea rezilienței municipiului în fața schimbărilor climatice.

Proiectul SWEM nu înseamnă doar utilaje noi. Acesta include și instruirea personalului, schimburi de bune practici cu partenerii internaționali și acțiuni de informare a populației privind comportamentul corect în situații de urgență.