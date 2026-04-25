Primăria Bocicoiu Mare a preluat fosta Casă de Plasament pentru Copii Școlari

Joi, în ședința Consiliului Judeţean Maramureș, a fost aprobat proiectul privind transferul unui imobil important, teren și construcții (fosta Casă de Plasament pentru Copii Școlari) – din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Bocicoiu Mare.

După ani buni în care s-a tot dorit acest demers, acum se pare că s-a și reușit. A fost nevoie însă de muncă, dialog instituțional și perseverență. Rezultatul are și avantaje: extinderea patrimoniului local; șansa de a reda utilitatea unor clădiri abandonate; oportunități reale pentru proiecte viitoare. Este, în același timp, și respectarea unei promisiuni și a unei dorințe legitime a comunității locale, care s-a materializat. Urmează acum ca primăria comunei să vadă ce utilitate îi va da clădirii pe viitor.