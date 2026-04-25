Șantierul Școlii Nr. 7 din Baia Borșa se apropie de final

Au mai rămas doar ultimele retușuri și în curând va fi convocată recepția pentru terminarea lucrărilor la școala din cartierul Baia Borșa, anunță primăria orașului. Un loc care până mai ieri era în renovare, s-a transformat într-un spațiu în care copiii comunității locale vor crește, vor învăța și vor visa.

Proiectul, finanțat prin Administrația Fondului pentru Me­diu, are o valoare totală de 6.668.900 lei (aprox. 1.334.000 euro), din care 3.240.848 lei (aprox. 648.000 euro) finanțare nerambursabilă, iar diferența, contribuție din bugetul local. Peste 200 de copii ai borșenilor vor avea, de acum înainte săli moderne, siguranță, confort și un mediu în care educația chiar contează. ”Spunem că vrem o țară ca afară, dar o astfel de țară se construiește aici, acasă și totul începe cu educația generațiilor care vin după noi. Cu fiecare școală modernizată, cu fiecare copil care învață în condiții mai bune, suntem mai aproape de acel ideal. Nu vom inaugura doar o clădire. Investim în speranță, în șanse egale și în viitorul comunității noastre”, au explicat autoritățile locale.