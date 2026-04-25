Scenă grobiană! ATV-ist arătând degetul și aruncând cu pământ în silvici!

Greu de crezut, până n-am văzut scena. Pe un drum forestier (se știe, codul silvic interzice deplasarea cu mijloace motorizate pe drumuri forestiere cu câteva excepții memorabile), un grup de ATV-iști e oprit de un pădurar. Îi întreabă ce caută acolo, scoate telefonul și le face poze. Ei îi arată degetul, unul ia de jos un bulgăre de pământ și îl aruncă în silvic. Se petrece undeva sus, între Băiuț și Botiza. Apoi ATV-iștii se întorc și dispar în păduri, în zgomotul bine-cunoscut. Nu ai cum să le ții partea în asemenea condiții, chiar dacă ar exista o frondă între iubitorii de natură. Acolo era cu totul altceva…