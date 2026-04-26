Atenţionare în zona Baia Mare: calitarea aerului, afectată de particulele de praf de steril (video)

Prefectura Maramureş a transmis o atenţionare prin care informează că „intensificările de vânt antrenează particule de praf de steril din zona iazului de decantare Tăuții de Sus spre zonele locuite din zona metropolitană Baia Mare.

Praful de steril afectează vizibilitatea și temporar calitatea aerului, dar și produce disconfort pentru cetățeni”. Situaţia este monitorizată. Cetăţenii sunt sfătuiţi să limiteze deplasările în aer liber în perioadele cu vânt puternic; să închidă ferestrele locuințelor; să utilizeze dacă este cazul, mijloace de protecție; să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni respiratorii.