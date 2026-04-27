A avut loc recepția tehnică a podului peste Tisa la Sighetu Marmației

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea anunță finalizarea lucrărilor și recepția tehnică a podului peste Tisa și a punctului de trecere a frontierei dintre România și Ucraina, în zona Teplița – Sighetu Marmației.

Practic, e vorba despre o investiție de aproximativ 50 de milioane de euro, desfășurată pe o lungime de aproximativ 1 kilometru, de la DN18, până la podul peste Tisa. Este un proiect complet: sens giratoriu de acces, zone de control, parcări, clădiri moderne pentru verificări cu scanere, spații pentru personal și, bineînțeles, podul peste Tisa, cu o lungime de 264 de metri, unul dintre cele mai lungi din județ. Podul este proiectat să reziste 100 de ani. Pentru ca punctul de trecere a frontierei să devină operațional, mai sunt câțiva pași importanți. Drumul de acces pe partea ucraineană este în lucru și reprezentanții Ucrainei promit să fie finalizat până în 15 iunie. Ministerul Transporturilor a anunțat organizarea, în perioada imediat următoare, a unei întâlniri cu toate instituțiile implicate, iar în urma acestor discuții va fi stabilită data oficială pentru predarea infrastructurii către instituțiile care vor opera în vamă. Ulterior, Consiliul Județean Maramureș va preda oficial podul și toate clădirile către instituțiile statului, care vor asigura funcționarea punctului de frontieră.