Bugetul pe 2026 al judeţului Maramureş, suspus aprobării în luna mai

Bugetul judeţului Maramureş pentru anul 2026 a fost publicat în transparență decizională, cu termen de contestație de 15 zile. În prima parte a lunii mai, bugetul va fi supus aprobării în ședință de Consiliu Județean. Pentru acest an este propus un buget de 1.044.634,57 mii lei (puțin peste 1,044 miliarde de lei), adică aproximativ 200 de milioane de euro.

„Din această sumă: 66% (aproximativ 692.728,01 mii lei) merge spre dezvoltare și proiectele gestionate de Consiliul Județean Maramureș. Restul de 351.906,56 mii lei acoperă funcționarea. Este, fără echivoc, prioritatea noastră: dezvoltarea. Vrem să menținem ritmul ridicat al investițiilor și al șantierelor”, a declarat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.

Oficialii Consiliului Judeţean Maramureş au detaliat şi lista cu priorităţile de investiţii pentru 2026: de la operaționalizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor de la Fărcașa, finalizarea, recepția și operaționalizarea Aeroportului Internațional Maramureș până la recepționarea și operaționalizarea punctului de trecere a frontierei și a podului peste Tisa, la Solotvino şi finanțarea șantierelor pe drumurile județene prin Programul Național „Anghel Saligny”: DJ 182B, Baia Mare – Coaș şi DJ 108A, Ulmeni – Sălsig.

De asemenea, se are în vedere demararea șantierelor pentru reabilitarea drumurilor județene: pe Valea Izei, drumul județean între Vadu Izei și Bârsana și drumul județean aflat între Ocna Șugatag și Ferești; în Țara Lăpușului, drumul județean între Rogoz – Suciu de Sus ; în Maramureșul Voievodal, drumul județean Bocicoel care face legătura între comunele Bogdan Vodă și Vișeu de Jos.

Anul acesta, consilierii maramureşeni speră că vor fi alocate sume mai consistente pentru Societatea Drumuri și Poduri Maramureș SA, pentru intervenții la podurile construite în anii ’70 aflate în stare avansată de degradare: Băiuț, Bistra, Rogoz, Bârsana, Slătioara, Vișeu de Jos. Pe lista cu priorităţi mai figurează: finalizarea și recepționarea lucrărilor la Palatul Administrativ din Baia Mare; demararea șantierului și accelerarea lucrărilor la centrul de comandă de la Apărare Civilă; începerea lucrărilor de reabilitare a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş; finalizarea lucrărilor la parcul de specializare inteligentă de la Baia Sprie; demararea și finalizarea lucrărilor la parcul de specializare inteligentă de la Șomcuta Mare; finalizarea licitației și demararea șantierelor la parcurile de specializare inteligentă de la Fărcașa și Târgu Lăpuș.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea a mai adăugat că vor continua eforturile de înlocuire a creditelor neperformante contractate de fosta conducere, cu unele mai prietenoase pentru buget cu: dobânzi mai mici şi perioade de rambursare extinse. El a mai arătat că anul trecut s-au făcut plăți directe către antreprenori şi constructorii proiectelor derulate de Consiliul Județean Maramureș, în sumă de peste 550 de milioane de lei.