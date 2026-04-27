Câinii din Recea prinşi de autorități își găsesc stăpâni

Primăria Recea a avut zilele trecute o acțiune de colectare a câinilor de pe domeniul public, împreună cu serviciul Poliției locale Baia Mare. O bună parte dintre patrupedele capturate vor ajunge într-un adăpost.

”Câinele de pe str. Viilor din Recea a fost preluat de o asociație de profil și va primi îngrijiri corespunzătoare și va fi bine întreținut. Și câinele preluat de pe str. Ulița Mare a fost deparazitat, a primit tratament corespunzător și a fost dat spre adopție. Acum are un stăpân și o casă primitoare. Așadar, dorim să știți că vrem să creăm doar emoții pozitive și empatie, dar dorim și să protejăm atât cetățenii noștri, cât și animalele. Ne străduim să acționăm în consecință și de asemenea vă rugăm să ne ajutați”, a spus Alexandru Ardelean, primarul din Recea.