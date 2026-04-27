Centrul de zi pentru vârstnici din Ferești, aproape finalizat

Primăria Giulești anunță că Centrul de zi pentru vârstnici din localitatea Ferești se apropie de finalizare. Este un spațiu modern, accesibil și gândit pentru oameni.

”Aici nu vorbim doar despre pereți și acoperiș, vorbim despre respect, grijă și demnitate. Un loc unde oamenii din comuna noastră vor putea socializa, un spațiu pentru activități, consiliere și sprijin zilnic. Cu pași siguri și muncă temeinică, ducem la capăt un proiect de suflet pentru comunitatea noastră. O comunitate care își respectă cetățenii, nu se pierde niciodată. Noi nu construim doar clădiri, construim liniște pentru părinții și bunicii noștri”, a declarat Laurențiu Batin, primarul comunei.