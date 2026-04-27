Elevi maramureşeni, premiaţi la Olimpiada Naţională de Limba Ucraineană

În perioada 20-23 aprilie 2026 s-a desfășurat Olimpiada Națională de Limba și Literatura Ucraineană Maternă, în municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, la Colegiul Național „Diaconovici-Tietz”. La competiție au participat 19 elevi din județul Maramureș, pasionați de studiul limbii și literaturii ucrainene.

Rezultatele obținute sunt deosebite: 18 dintre cei 19 elevi au fost premiați, după cum urmează:

Premiul I:

– Colopelnic Andrei, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială Remeţi;

– Gorgan David, cls. a VII-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului (structura Crasna Vișeului);

– Dobroski Marusia, cls. a VIII-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;

– Hosciuc Sara Maria, cls. a IX-a, Colegiul Național “Dragoș Vodă “ Sighetu Marmației

Premiul al II-lea:

– Aguirbov Liza, cls. a V-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;

– Prodaniuc Sofia, cls. a VI-a, Şc. Gimn. Rona de Sus;

– Sambor Sara, cls. a VII-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;

– Gridjac Anita Delia, cls. a VIII-a, Şc. Gimn. Rona de Sus;

– Volosin Ioana, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko” Sighetu Marmației.

Premiul al III-lea:

– Iavoroschi Andreea, cls. a VI-a, Şc. Gimn. Va­lea Vișeului;

– Dobroschi Teodora, cls. a VII-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;

– Prodaniuc Denisa, cls. a VIII-a, Şc. Gimn. Rona de Sus;

– Dobrotchi Maria, cls. a X-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației;

– Shiman Yulian, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației.

Mențiune:

– Sidei Ivanna, cls. a VI-a, Şc. Gimn. “George Coșbuc “ Sighetu Marmației;

– Prodaniuc Gisela, cls. a IX-a, Colegiul Național “Dragoş Vodă “ Sighetu Marmației;

– Bobriuc Benedetta, cls. a X-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației;

– Smuliac Alex, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației.