În perioada 20-23 aprilie 2026 s-a desfășurat Olimpiada Națională de Limba și Literatura Ucraineană Maternă, în municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, la Colegiul Național „Diaconovici-Tietz”. La competiție au participat 19 elevi din județul Maramureș, pasionați de studiul limbii și literaturii ucrainene.
Rezultatele obținute sunt deosebite: 18 dintre cei 19 elevi au fost premiați, după cum urmează:
Premiul I:
– Colopelnic Andrei, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială Remeţi;
– Gorgan David, cls. a VII-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului (structura Crasna Vișeului);
– Dobroski Marusia, cls. a VIII-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;
– Hosciuc Sara Maria, cls. a IX-a, Colegiul Național “Dragoș Vodă “ Sighetu Marmației
Premiul al II-lea:
– Aguirbov Liza, cls. a V-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;
– Prodaniuc Sofia, cls. a VI-a, Şc. Gimn. Rona de Sus;
– Sambor Sara, cls. a VII-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;
– Gridjac Anita Delia, cls. a VIII-a, Şc. Gimn. Rona de Sus;
– Volosin Ioana, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko” Sighetu Marmației.
Premiul al III-lea:
– Iavoroschi Andreea, cls. a VI-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;
– Dobroschi Teodora, cls. a VII-a, Şc. Gimn. Valea Vișeului;
– Prodaniuc Denisa, cls. a VIII-a, Şc. Gimn. Rona de Sus;
– Dobrotchi Maria, cls. a X-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației;
– Shiman Yulian, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației.
Mențiune:
– Sidei Ivanna, cls. a VI-a, Şc. Gimn. “George Coșbuc “ Sighetu Marmației;
– Prodaniuc Gisela, cls. a IX-a, Colegiul Național “Dragoş Vodă “ Sighetu Marmației;
– Bobriuc Benedetta, cls. a X-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației;
– Smuliac Alex, cls. a XII-a, Liceul Pedagogic “Taras Sevcenko “ Sighetu Marmației.
Elevi maramureşeni, premiaţi la Olimpiada Naţională de Limba Ucraineană
