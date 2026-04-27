Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Baia Mare devine Şcoală Pilot pentru implementarea planurilor-cadru alternative

Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Baia Mare se numără printre cele 32 de unități de învățământ din România selectate pentru pilotarea de planuri-cadru alternative, fiind singura instituție din județul Maramureș cuprinsă în acest Program Național.

„Demersul are scopul de a încuraja abordările inovative și descentralizarea curriculară, pentru o corelare mai strânsă a școlii cu nevoile comunității din care face parte, în acord cu cadrul legal existent în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabilește posibilitatea ca în sistemul de învățământ să funcționeze unităţi cu statut de unităţi-pilot, cu scopul de a implementa şi de a evalua intervenţii educaţionale ce pot să cuprindă noi modele curriculare”, declară reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Astfel, elevii vor studia discipline relevante pentru viitor, precum: educație digitală și abilități media; roboții și automatizarea: De la revoluția industrială la Smart City; etică, integritate și responsabilitate în era inteligenței artificiale; introducere în microcontrolere; STEAM4Health: Educație integrată pentru sănătate; introducere în învățarea automată PYTHON; Tech-Maths: Instrumente matematice aplicate în Electronică și Automatizări; Tech-Physics: Fizica sistemelor tehnice; Tech-English: Engleză pentru specificații tehnice; Tehnologii Cloud și securitate cibernetică.

„Acest pas reflectă dorința noastră de a depăși modelele tradiționale și de a construi o arhitectură educațională modernă, centrată pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele actuale ale pieței muncii”, precizează oficialii unităţii de învăţământ.

Planurile-cadru alternative vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.