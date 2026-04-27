Lucrările de apă-canal din Groșii Țibleșului vor începe abia anul viitor

Comuna Groșii Țibleșului este cuprinsă în marele proiect de apă-canal al societății VITAL Baia Mare. Însă până să înceapă lucrările, va mai trece timp. Asta deoarece procedura de atribuire a lucrărilor esta abia în faza de licitație publică.

”Am efectuat o vizită de lucru la Primăria Groșii Țibleșului, unde am discutat cu primarul Nicolae Burzo despre stadiul în care se află Contractul de lucrări nr. 3, contract în care este cuprinsă și comuna pe care o păstorește. Am găsit un partener deschis și bine pregătit, care înțelege pe deplin importanța proiectului și etapele care urmează, experiența sa în administrația publică fiind evidentă. În prezent, este în desfășurare procedura de achiziție pentru CL 3, ca parte a Proiectului de Dezvoltare Durabilă în valoare de 400 de milioane de euro, cel mai mare proiect european din județul Maramureș. Acest proiect se realizează sub sigla SC VITAL. Ulterior, contractul de delegare se va face prin ADI MM, unde echipa pe care o coordonez va avea un rol important. Sunt cinci ofertanți înscriși, iar dacă etapele se derulează conform planului, după finalizarea evaluării și a proiectării, lucrările pot începe în primăvara anului viitor”, a explicat Lucia Chermezan, director executiv al ADI Apă-Canal Maramureș. Apa potabilă sigură este esențială pentru sănătatea și calitatea vieții, iar aceste investiții vor aduce un plus real de confort și siguranță pentru întreaga comunitate. Pentru Groșii Țibleșului, acest contract prevede realizarea captării apei, montarea a 750 cămine cu apometre (pentru tot atâtea gospodării) și construirea stației de tratare, urmând ca ulterior apa să fie furnizată către populație în condiții sigure și la standarde moderne.