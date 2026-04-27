Primăria Baia Mare obține un credit de 36 milioane euro

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuş, s-a deplasat zilele trecute în București pentru a rezolva ultimele blocaje administrative ce stăteau în calea obținerii creditului de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Situaţia s-a deblocat, iar creditul a fost aprobat.

”Am primit avizul de la Comisia de Avizare a Împrumuturilor Locale (CAIL) pentru creditul de la BDCE. Odată cu accesarea lui, influența în bugetul pe anul acesta, pe partea de dezvoltare, va crește. Pentru 36 milioane de euro am primit aviz. Au fost scoase două obiective de investiții pe care le aveam în acea listă de 16 proiecte, obiective de investiții care erau derulate prin Direcția de Asistență Socială și ne-au explicat că nu pot fi finanțate la momentul actual. Aprobarea o primisem pentru puțin peste 39 milioane de euro, dar în momentul de față am primit aviz la credit pentru 36 de milioane și ceva de euro. Încă nu am dispoziția de la CAIL, dar când o primim oficial o vom comunica. Însă acest împrumut ne ajută să ne ducem mai departe proiectele aflate în implementare și în special să închidem toate proiectele pe care le avem pe PNRR. Termenul s-a prelungit până în iulie, iar până în august trebuie închise toate proiectele prin PNRR și noi avem foarte multe proiecte pentru care partea de cofinanțare și cea de cheltuieli neeligibile am propus să o alocăm din acest împrumut”, a spus Doru Dăncuș, în plenul ședinței de Consiliu Local de vineri. Printre proiectele aflate pe lista celor finanțate din acest împrumut se numără și reabilitarea Pieței Universității, dar și a Pieței Revoluției, partea de cheltuieli neeligibile. Nu în ultimul rând, primăria are câteva proiecte de interes local – prelungirea străzii Gării, unde lucrările sunt făcute pe cheltuiala constructorului până în momentul de față, cum de altfel sunt incluse cofinanțarea și cheltuielile neeligibile și pentru reabilitarea străzii Victoriei, un alt mare proiect aflat în plină desfășurare.