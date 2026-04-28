Autorităţile băimărene nu renunţă la Sărbătoarea Castanelor

Deşi trăim vremuri de austeritate, autorităţile băimărene sunt decise să organizeze şi în acest an Sărbătoarea Castanelor. Consilierii băimăreni au aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural ”Sărbătoarea Castanelor ediția 31”.

Astfel, „Castaniada” va avea loc în perioada 18 – 20 septembrie 2026. Rămâne de văzut ce sume vor fi alocate pentru organizarea manifestării, acestea fiind subiect de aprigi discuții în consiliul local, în anii trecuți. Însă după cum s-a derulat evenimentul în 2025, când oficialii Primăriei Baia Mare susţin că au ieșit pe plus, sunt premise că de această dată dezbaterile pe subiect vor fi mai puțin aprinse.