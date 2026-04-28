Conducător auto surprins cu 133 km/h în localitatea Ariniș

Un tânăr de 29 de ani a fost depistat de polițiștii rutieri în timp ce rula cu 133 km/h în localitatea Ariniș, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h. Aparatul radar a înregistrat viteza în cursul zilei de 25 aprilie, în jurul orei 15.10. Echipajul de poliție a intervenit prompt și a oprit autovehiculul. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional și i-a fost reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, conform legislației în vigoare.