Mașinile abandonate pe domeniul public din Borșa vor fi ridicate

Veste proastă pentru borșenii care și-au parcat mașinile vechi pe spațiul public și au uitat de ele. Primăria anunță că începe ridicarea acestora. Asta după ce proprietarii au fost somați în repetate rânduri, însă fără niciun rezultat.

”Zeci de mașini abandonate au ocupat domeniul public din Borșa, transformând spațiile comune în gropi de fiare vechi. După somații repetate, majoritatea proprietarilor au înțeles, s-au conformat și au eliberat locurile. Pentru cei care au ignorat avertismentele, nu mai există scuze. Astăzi, primăria intervine ferm: toate vehiculele rămase vor fi ridicate. Fără discuții, fără amânări. Costurile? Suportate integral de proprietari, așa cum este normal.Domeniul public nu este depozit personal! Respectul față de comunitate nu este opțional. Cine nu înțelege asta va plăti”, este mesajul celor din Primăria Borșa.