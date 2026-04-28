Parcările de pe strada Mărășești devin ”publice cu plată”

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în baza hotărârii adoptate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației în ședința din 22 aprilie 2026, se aprobă modificarea regimului de utilizare a unor parcări publice de pe strada Mărășești, după cum urmează: trecerea în regim ”Parcare Publică cu Plată” a parcărilor publice situate pe strada Mărășești principal, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Pășunii și intersecția cu bulevardul Regele Ferdinand; trecerea în re­gim ”Parcare de reședință” a parcărilor publice din zona blocurilor Mărășești nr. 24 și bulevardul Republicii nr. 68 (parcarea de sub taluz). Măsura va intra în vigoare după finalizarea lucrărilor de marcare și montarea semnalizării rutiere specifice de către Serviciul Public Ambient Urban.