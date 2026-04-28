Peste 27 km de rețele de gaz vor fi modernizate în Baia Mare

Anul acesta, la nivelul județului nostru, vor fi realizate mai multe lucrări de modernizare și de extindere a rețelei de gaz. Investițiile se vor axa în principal pe municipiul Baia Mare. În total, Delgaz Grid are în vedere patru localități din Maramureș.

”Anul trecut, în județul Maramureș,au fost finalizate investiții de peste 24,5 milioane de lei (4,9 milioane de euro), cea mai mare parte a acestora vizând modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale. Pentru anul în curs, compania și-a propus investiții de circa 28 milioane lei pentru modernizarea a peste 50 km din rețelele de distribuție a gazelor naturale din județ, în principal, cele din municipiile Baia Mare, Baia Sprie și localitatea Groși și Valea Chioarului”, au declarat reprezentanții companiei de gaz.

Astfel, anul acesta societatea are în vedere modernizarea rețelelor de distribuție din municipiul Baia Mare (circa 27 km), principalele străzi: Fabricii, Bazaltului, Speranței, Limpedea, Tăul Roșu, Câmpul lui Traian, Dorului, Glodișor, Vasile Alecsandri, Piața Izvoarelor, Bd. Republicii, Agriculturii, Luminiței, Ecaterina Teodoroiu, Plaiului, Aleea Plaiului, Gutinului, Primăverii, Funicularului, Valea Tinei și Gorunului. În Baia Sprie se dorește modernizarea rețelelor de distribuție (peste 5,5km), pe principalele străzi: Câmpului, Plevnei, Ignișului și Crinului; în localitatea Groși (circa 10 km), străzile Bradului, Magnoliei, Brândușelor, Crinilor, Dâmbeni, Dealu Mare, Joseni, Mihai Viteazu și Stejarului. Nu în ultimul rând, în localitatea Valea Chioarului vor fi modernizate circa 8 km de rețele de distribuție.

Printre cele mai importante lucrări de investiții derulate în 2025 pot fi menționate: modernizarea rețelelor de distribuție din municipiul Baia Mare (circa 26km), străzile: Lunci, Pădurarilor, Râului, Armoniei, Turbinei, Băii, Anton Pann, Someșului, Teatrului, Păcii, Simion, Bărnuțiu, B-dul Decebal, B-dul Unirii, Dragoș Vodă, Transilvaniei, Moldovei, Florilor, Păpădiei, Berăriei, Toamnei şi Mărgeanului. De asemenea, au fost modernizate și rețelele de distribuție din municipiul Baia Sprie (peste 11,5km), străzile: Săsar, Lacului, Olarilor, Boczor Wolf și Minerilor. La nivel de județ, au fost extinse rețelele cu 12 kilometri.