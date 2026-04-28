Prefectul judeţului Maramureş, Florian Sălăjeanu demisionează din funcţie

Mai mulți prefecți nominalizați de PSD au anunțat azi că demisionează după retragerea partidului de la guvernare. Printre aceştia se numără şi prefectul judeţului Maramureş, Florian Sălăjeanu. Este al 19-lea prefect din judeţ, fiind numit în funcţie în 20 martie 2025. „E o decizie politică asumată. Până la ora 16. Îmi exercit misiunea şi menirea”, a afirmat Florian Sălăjeanu. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a precizat pentru Graiul Maramureşului că regretă faptul că nu a putut să continue proiectele demarate. „Sunt atâtea lucruri bune de făcut în Maramureş. Îmi place că suntem o echipă şi am început aici lucruri faine. Regretul în acest moment e că trebuie să mă opresc şi să nu mai continui proiectele pe care le-am început, nu vom putea să le implementăm”, a adăugat Florian Sălăjeanu.

