Trofeul Festivalului-concurs „Drăgan Muntean” a venit în Maramureş

După ce a fost desemnat marele câştigător al Festivalului-concurs „Care om horește mândru” de la Dragomirești, Daniel Breban a înregistrat un nou succes la finalul săptămânii trecute.

Tânărul interpret a câştigat marele premiu şi trofeul Festivalului-concurs „Drăgan Muntean” 2026, de la Deva. „La doar o săptămână de la ultimul concurs, revin acasă cu o nouă experiență de suflet, trăită pe scenă cu emoție și bucurie. Încă sunt cu gândul la publicul cald de la Deva, la colegii mei și la fiecare moment petrecut pe scenă. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru susținere, pentru mesaje și pentru gândurile frumoase, înseamnă enorm pentru mine”, a transmis Daniel Breban.