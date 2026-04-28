Undă verde pentru amenajarea a patru benzi pe bulevardul Unirii din Baia Mare

Aleșii băimăreni au aprobat, în ședința de la finele săptămânii trecute, proiectul de hotărâre privind documentaţia tehnico-economică a proiectului ”Extindere, modernizare infrastructura rutieră b-dul Unirii, lărgire (str. V. Alecsandri – str. Europa)”. Lucrarea se anunță a fi una complicată, atât prin prisma devizului de lucrări, cât și prin problemele ce pot apărea pe parcursul realizării ei.

”Practic, discutăm de lărgirea la 4 benzi a tronsonului de la Pasajul Italsofa și până la Kaufland. Acest tronson, în condițiile în care avem valoarea asta, ne propunem să-l realizăm pe două segmente. De la Tanatorio până la Pasajul Italsofa și apoi de la Tanatorio până la Kaufland. Pe acest al doilea tronson avem și ceva probleme cu niște posibile exproprieri pe care ar trebui să le facem. Dar în prima fază, măcar să venim cu lărgirea la patru benzi până la intersecția cu Grănicerilor”, a explicat primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, în plenul consiliului local. Ca indicatori tehnico-economici aprobați vorbim de o valoare totală a investiţiei de 47.460.620 lei (inclusiv TVA). Durata de realizare a investiţiei va fi cuprinsă din durata de execuție – 9 luni calendaristice, plus încă 3 luni pentru proiectare.