Campania Națională de Prevenire a Traficului de Persoane • Final de proiect, marcat de elevii Seminarului Teologic Ortodox din Baia Mare

Elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, director, pr. prof. Florin Hoban, au participat luni, 27 aprilie, la activitatea de final, desfășurată în cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane, proiect finanțat de IOCC, de Federația Filantropia și derulat în Patriarhia Română.

La acest eveniment, care a avut loc în sala de conferințe M1 din cadrul Millenium Business Center din Baia Mare, elevii au realizat și prezentat scenete, menite să scoată în evidență cât de ușor poți deveni victimă a traficului de persoane dacă nu ești vigilent. Momentele muzicale au fost pregătite de elevi sub îndrumarea părintelui prof. Andrei Baboșan și a prof. Gelu Hotea. Mesajul transmis a fost: „Protejează-te și spune NU traficului de persoane!”.

Evenimentul a fost marcat de prezența managerului de proiect, Alexandra Mararu și a Claudiei, expert în prevenirea traficului de persoane.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș au fost prezenți inspector școlar general Mihai Cosmin Pop și inspector de religie Laura Conț.

„Astăzi, din nefericire, nu ne mai putem bucura de siguranța celor 3 stâlpi: familia, școala și Biserica, deoarece în fața acestor lucruri sfinte pentru noi s-au așezat un million de alte influențe care încep să răstoarne tradiția și lucrurile corecte Este important să vă spunem vouă, copii, că este nevoie să fim atenți, să ne uităm totdeauna în spate, să măsurăm istoria, să vedem lucrurile bune pe care alții le-au făcut și să le respectăm, să vedem lucrurile incorecte pe care alții le-au făcut și să le evităm. Nu uitați că doar familia, școala și Biserica sunt cu adevărat lângă voi”, a fost mesajul transmis de prof. Mihai Cosmin Pop, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

Din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a participat părintele inspector Andrei Pop.

„Am participat de multe ori la activități tematice la ședințe ale Federației Filantropia. E un moment pe care îl apreciez. Mă bucur că Biserica încă o dată își arată valoarea că prin tot ce face, e foarte ancorată în realitate. Biserica e prezentă peste tot. E o instituție vie. Am reținut două aspecte din această întâlnire: discernământul pe care trebuie să îl avem în multitudinea de informații pe care le primim zi de zi și al doilea punct aș zice, să spunem Nu, nepăsării. Dacă un coleg, un prieten e victima unui astfel de fenomen să fim primii care intervenim. Pericolul e real, face parte din lumea aceasta căzută, să fim primii care să stopăm răul, să nu meargă mai departe”, a punctat preotul Andrei Pop.

În acest proiect au fost parteneri: Biroul Siguranță Școlară, reprezentat de către domnul comisar-șef Popescu Nicolae, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”, reprezentată de director Pop Marian și prof. Faur Cornel, precum și Școala Gimnazială ,,Dr. Teodor Mihali‟, director Bârle Andreia, prof. Prodan Aurora. Evenimentul s-a bucurat și de prezența city managerului Horia Buhan care a subliniat că, în urmă cu 30 de ani și el era elev la Seminarul Teologic, în clasa a X-a.

„Informațiile noastre erau mult mai limitate pe zona aceasta. Erau subiecte tabu care nu erau exemplificate și expuse în societate. Azi aveți prea multe informații și de multe ori e greu să distingeți între adevăr și minciună. Traficul de persoane e un flagel al acestui secol. Împreună cu autoritățile implicate în acest fenomen încercăm să limităm și să înțelegem că favorurile fără muncă sunt greu de câștigat și puțini sunt cei care vor să ofere bani mulți fără muncă. Mă bucur că Biserica se implică în astfel de proiecte”, a afirmat city managerul Horia Buhan.

Au mai participat preotul-militar Daniel Andreica de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș și a părintele Ioan Bârle de la Parohia Ortodoxă Boiu Mare. Trebuie menționat faptul că elevii seminariști, coordonați de prof. Petrișor Ștefania și prof. Tămaș Iulia, sunt câștigătorii Concursului de realizare a afișului oficial și a stickerului proiectului, afiș care va fi expus în spații publice și care se adresează, prin mesaj, publicului larg.