Cuvintele prind aripi, un nou atelier pentru învățători

Hub-ul Învățătorilor continuă să fie „un spațiu vibrant de învățare și schimb de bune practici pentru comunitatea dascălilor maramureșeni”.

Sâmbătă, cadrele didactice debutante și studenții de la Pedagogia Învățământului Primar și Prețcolar au participat la atelierul „Cuvintele prind aripi”, o sesiune de formare dedicată literației și strategiilor de comunicare în alternativa Step by Step. Atelierul s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Dr. I. Mihalyi de Apșa” Sighetu Marmației. Au fost prezente în postura de facilitatoare, prof. înv. primar Adina Godja și Maria Dubiuc.

„Le mulțumim pentru pasiunea și creativitatea cu care au ghidat această sesiune. Prin abordarea lor, au reușit să ne demonstreze cum Mesajul Zilei poate fi transformat dintr-o rutină într-un instrument pedagogic viu, capabil să stimuleze curiozitatea și dorința de învățare a celor mici”, au transmis oficialii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.