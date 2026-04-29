Lucrări în valoare de 420.000 de euro, transportate sub escorta specializată a Jandarmeriei Maramureș

În perioada 6 martie- 26 aprilie 2026, la Muzeul Național Brukhental din Sibiu a avut loc expoziția aniversară ,,Școala de la Baia Mare 130- Focus Jozsef Klein”, expoziție organizată cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la înființarea Școlii de Pictură de la Baia Mare.

Jandarmeria Maramureș a sprijinit demersul cele două instituții muzeale de a aduce în fața publicului patrimoniul artistic băimărean prin asigurarea protecției transportului celor peste 40 de opere de artă, documente de arhivă și tablouri din categoria ,,Tezaur” aparținând Muzeului Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare” și Muzeului Maramureșean, valoarea totală a lucrărilor expuse fiind estimată la 420.000 de euro.

Încă de la început, Jandarmeria Maramureș a luat toate măsurile specifice de securitate pentru paza și protecția transportului, de la monitorizarea pregătirii pieselor pentru transport, parcurgerea în siguranță a itinerariului de deplasare, până predarea în siguranță a acestora și depunerea într-un spațiu securizat la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», respectiv la Muzeul Maramureșean Sighetu Marmației.

Acțiunea aceasta nu este una singulară, transporturi de această anvergură efectuându-se și pe parcursul anului trecut sub protecția Jandarmeriei Maramureș, dintre care se poate aminti și un transport care a reunit obiecte de artă estimate la o valoare de peste un milion de euro.