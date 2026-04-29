Lucrările la drumuri în Poienile Izei îngreunate de… unii nemulțumiți

Primăria Poienile Izei are în derulare un proiect de asfaltare a drumurilor din comună. Cu toate că firma executantă lucrează și dorește să termine lucrarea cât mai repede, se pare că există unele probleme.

Primarul comunei, Mi­rela Lăcrimioara Bîrlea, s-a deplasat în teren pentru a discuta direct cu oamenii, cu constructorul și cu echipele care lucrează efectiv la stadiul lucrărilor de asfaltare din comuna Poienile Izei.

„În ciuda vremurilor dificile, am reușit să atragem fonduri europene și să demarăm proiecte esențiale – asfaltarea drumurilor, realizarea șanțurilor și rigolelor, dar și modernizarea și asfaltarea drumurilor agricole. Din păcate, trebuie să subliniez o problemă importantă legată de drumurile de hotar (drumurile extravilane). Aceste drumuri sunt foarte înguste, iar pentru a putea lucra corect și în siguranță este nevoie de un minim spațiu pentru manevrarea utilajelor. În prezent, ne confruntăm cu situații în care nu putem nici măcar să întoarcem utilajele, deoarece apar tot felul de intervenții din partea unor persoane care își dau cu părerea despre unde trebuie să se lucreze și unde nu, dacă «se permite» sau nu executarea lucrărilor. Mai mult decât atât, au fost amplasate garduri, ță­ruși și alte obstacole chiar pe limitele drumurilor, fără a lăsa nici măcar un centimetru pentru desfășurarea lucrărilor. Am ajuns să lucrăm efectiv la limita acestor țăruși și garduri improvizate, ceea ce îngreunează serios intervențiile și încetinește ritmul lucrărilor. De asemenea, observăm tot mai des un număr crescut de sesizări și solicitări venite la primărie, fiecare după dorința individuală: unde să se facă podețe și unde nu, unde să fie realizate intrări pe terenuri, propuneri de ziduri de sprijin sau chiar modificări ale traseelor. Pentru noi, fiecare sesizare este importantă și tratată cu responsabilitate”, a declarat Mirela Lăcrimioara Bîrlea, primarul comunei. Deși primăria se confruntă și cu provocări financiare în aceste vremuri grele, alesul local spune că face tot posibilul să ducă la capăt investițiile importante pentru comună, dar vrea înțelegere din partea tuturor și nu piedici care îngreunează realizarea acestor proiecte.