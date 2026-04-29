Noaptea Menestrelilor revine în Baia Mare

Satul de pe Dealul Florilor din Baia Mare va găzdui în 5 iunie, de la ora 19, evenimentul „Noaptea menestrelilor”, organizat de Asociația Azuria.

Spectacolul este dedicat memoriei artistului Valentin Moldovan. „Sunt oameni care nu pleacă niciodată cu adevărat, pentru că lasă în urmă mai mult decât amintiri – lasă emoție, lumină și cântec. Valentin Moldovan a fost unul dintre acei artiști care au știut să transforme simplitatea în frumusețe și trăirea în vers. Astăzi, absența lui lasă un gol tăcut, dar cântecele sale continuă să vorbească”, transmit organizatorii. Biletele pot fi achiziționate online de pe event­book.ro, din librăriile rețelei Maralibris din Baia Mare și la numerele de telefon 0771 765 816 sau 0748 922 681.