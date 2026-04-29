Record de șantiere deschise în Baia Mare

În acest moment, peste 25 șantiere sunt deschise în Baia Mare. Multe creează disconfort, atât participanților la traficul rutier, cât și pietonilor. Însă este prețul plătit de noi toți pentru ca, mai încolo, orașul să arate mult mai bine, mai aerisit și cu mai puține ambuteiaje la orele de vârf.

”Trebuie să fim conștienți că investițiile vin cu șantiere, care aduc disconfort, aglomerație în trafic, praf și, inevitabil, nervi. Partea pozitivă este că acest disconfort este limitat în timp și că o dată cu terminarea investițiilor orașul va arăta cu totul altfel. Mereu ne lovim de întrebarea, de altfel, pertinentă: De ce au trebuit deschise toate șantierele deodată și nu s-a putut face o etapizare a lucrărilor? Iar răspunsul e impasibil același: Pentru că proiectele trebuie implementate într-un interval de timp bine definit, stabilit de finanțator, în caz contrar pierdem banii europeni. Știm că toate aceste șantiere produc disconfort, și cerem iertare băimărenilor, dar să fim conștienți că este un moment bun din perspectiva investițiilor pentru orașul nostru și trebuie să-l fructificăm”, a explicat Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare. În prezent se lucrează la construcția Pasajului Clubul Văcarilor – la ieșirea din oraș, pe o serie de străzi, la rețelele de apă-canal, în marele proiect al societății VITAL, la reabilitarea Cinematografului Dacia, la Piața Revoluției, unde gradul de realizare a execuției a trecut de 70%; la transformarea fostului ștrand municipal într-un aquapark modern, sau la Piața Universității (n.r. la Buclă), unde lucrarea este necesar a se finaliza până în luna octombrie. Pe lângă lucrări vorbim și de sute de milioane de lei investiți în aceste șantiere, o parte fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile, iar cofinanțările și cheltuielile neeligibile, din bugetul local.