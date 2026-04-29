Se lucrează la drumul din centru spre Baia Borșa

Administrația locală din Borșa anunță că se execută lucrări pe DC 8, între centru și cartierul Baia Borșa.
”Disconfortul creat de gurile de canalizare atunci când circulăm pe acest tronson va deveni în curând o amintire. Echipele de muncitori lucrează la înlocuirea gurilor de canal pentru preluarea apelor pluviale, acestea urmând să fie mutate cât mai aproape de bordura aleilor pietonale. Scopul este simplu: un drum mai sigur și mai confortabil pentru toți participanții la trafic”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul orașului.

