276 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 276 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutor bucătar, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, asistent veterinar, brutar, camionagiu, conducători auto, confecționer femei de serviciu, lucrător pensiune turistică, îngrijitor clădiri, îngrijitor copii, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, muncitori necalificați, pizzer, vânzători, vopsitor industrial, ucenici, dar și administrator societate comercială, contabil, designer grafică (studii superioare), inginer automatist, inginer geodez, manager, manager achiziții, manager de zonă, manager general, secretară, specialist resurse umane.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (76):

• îngrijitor clădiri (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (10)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (27)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (21)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (11)

• muncitor necalificat în metalurgie (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (5)

Studii gimnaziale – Școala Generală (40):

• ajutor bucătar (4)

• ambalator manual (12)

• cameristă hotel (1)

• confecționer articole hârtie (1)

• femeie de serviciu (2)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• lucrător comercial (3)

• lucrător pensiune turistică (4)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (3)

• manipulant mărfuri (3)

• operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție, din piele și înlocuitori (5)

• operator la mașina de etichetat (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (16):

• asistent veterinar (1)

• camionagiu (1)

• comisioner (1)

• director magazin (1)

• gestionar depozit (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• mercantizor (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• operator mase plastice (2)

• recepționer de hotel (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef schimb (2)

• tehnician mecanic (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (41):

• agent comercial (1)

• ajutor bucătar (1)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)

• barman (1)

• bucătar (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• controlor calitate (1)

• designer grafică (studii medii) (2)

• gestionar depozit (1)

• inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (1)

• îngrijitor de copii (1)

• lucrător comercial (4)

• lucrător pentru drumuri și căi ferate (1)

• manichiurist (1)

• mercantizor (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (2)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef secție (1)

• șef serviciu marketing (1)

• tapițer (7)

• vânzător (7)

Studii Profesionale – Învățământ com­ple­mentar de ucenici (8):

• brutar (1)

• ucenic (7)

Studii Profesionale – Școală Profesională (73):

• agent de securitate (2)

• agent de vânzări (2)

• bucătar (3)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (7)

• conducător auto transport rutier de persoane (2)

• croitor (1)

• croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician echipamente electrice și energetice (2)

• electrician în construcții (9)

• fierar betonist (10)

• lucrător comercial (2)

• montator placaje interioare și exterioare (1)

• operator la mașini-unelte semiautomate și automate (10)

• ospătar (chelner) (4)

• patiser (2)

• pizzer (1)

• sudor (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tâmplar universal (2)

• vopsitor industrial (2)

Studii Profesionale – Învățământ special (6):

• lăcătuș mecanic (2)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (4)

Studii Universitare (16):

• administrator societate comercială (1)

• contabil (1)

• designer grafică (studii superioare) (2)

• inginer automatist (2)

• inginer geodez (4)

• manager (2)

• manager achiziții (1)

• manager de zonă (1)

• manager general (1)

• secretară (1)

• specialist resurse umane (1)