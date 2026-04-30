Managerul Teatrului Municipal a luat o notă sub 6 la evaluarea activităţii

Teatrul Municipal Baia Mare s-a aflat în centrul unui adevărat scandal în luna martie, din cauza situaţiei dezastruoase în ce priveşte încasările din ultimii ani. Autorităţile băimărene au semnalat atunci că instituţia teatrală a avut un buget generos, dar cu toate acestea indicatorii de performanţă nu au fost atinşi. La toate acestea se adaugă şi nota foarte scăzută obţinută de managerul Teatrului Municipal Baia Mare, Radu Macrinici, la evaluarea activităţii pe anul 2025. Oficialii Primăriei Baia Mare au anunţat că managerul Teatrului Municipal a obţinut nota 5,83 în urma evaluării managementului. Anul trecut, Radu Macrinici a primit şi titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Baia Mare.