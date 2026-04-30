Noul şi “vechiul” prefect al Maramureşului, învestit oficial în funcţie

După ce PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, prefecții social democrați și-au dat demisia. În această situație s-a aflat și prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu care a demisionat marți, 28 aprilie. Prin Hotărâre de Guvern a fost numit un alt prefect. Este vorba despre liberalul Rudolf Stauder care a ocupat în ultimul an, postul de subprefect. „Primesc această responsabilitate cu respect față de maramureșeni și cu determinarea de a contribui la stabilitate, echilibru și bună guvernare. Cred că administrația trebuie să fie în primul rând despre oameni, despre soluții și despre rezultate concrete. De aceea, prioritatea mea este ca instituțiile să funcționeze corect, eficient și în slujba cetățenilor. Maramureșul are nevoie de seriozitate, de colaborare și de decizii responsabile. Acestea vor fi reperele mandatului meu, iar pe dumneavoastră vă asigur că voi face tot ceea ce ține de mine pentru a le respecta”, a transmis prefectul Rudolf Stauder.

Prefectul este învestit oficial în funcţie azi, la ora 14,30.