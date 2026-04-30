Vești excelente pentru maramureșeni! Se inaugurează noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș, astfel că zborurile din sezonul estival vor avea punct de plecare, cel mai probabil, din noul terminal.
„Estimăm că, la finalul lunii mai sau cel târziu în iunie, vom putea deschide oficial acest obiectiv important. Practic, Maramureșul va avea un aeroport complet nou, pregătit să răspundă cerințelor actuale și viitoare. Este rezultatul unei munci susținute și al unei viziuni pe termen lung. De acum înainte, atenția noastră se îndreaptă spre valorificarea acestei investiții: creșterea numărului de destinații, dezvoltarea traficului de pasageri și, mai ales, atragerea turiștilor în Maramureș. Avem toate premisele să devenim o destinație europeană în adevăratul sens al cuvântului, inclusiv prin dezvoltarea curselor charter care să aducă vizitatorii direct la noi acasă, în Maramureș”, a declarat Sandu Hotima, administrator public al județului.
Noul terminal de la Aeroportul Internațional Maramureș, în prag de inaugurare
Vești excelente pentru maramureșeni! Se inaugurează noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș, astfel că zborurile din sezonul estival vor avea punct de plecare, cel mai probabil, din noul terminal.