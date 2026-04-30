Orașul Borșa, dat exemplu de bune practici la un eveniment în Cluj-Napoca

Primarul din Borșa, Ion Sorin Timiș, a reprezentat cu orașul de la poalele Pietrosului Rodnei în cadrul Galei Public Investment Summit & Networking 2026, desfășurată recent în Cluj Napoca. Alesul local a fost invitat pe scenă unde a prezentat evoluția spectaculoasă a localității pe care o păstorește, de când a venit la conducerea primăriei.

„Mă bucur că sunt aici și pot să prezint orașul pe care-l conduc de peste 14 ani. Am ajuns primar după ce copiii din Borșa, pe care i-am cunoscut în Italia, pe când lucram acolo, spuneau că și-ar dori să se întoarcă acasă, dar nu au unde… Și atunci m-am hotărât să vin. Dar a fost o misiune grea să preiau un oraș în care doar 30% din locuințe aveau drum de acces, unde nu exista iluminat public, doar 4 km de asfalt din cei 400 km de străzi, unde nu exista rețea de canalizare și niciun fel de condiții pentru a trăi decent. Totul a trebuit construit punct cu punct, proiectele conectate unele cu altele. O sută de tineri absolvenți ai facultăților din România, în special din Cluj, au fost alături de mine și am reușit ca în ultimii 10 ani de zile să aducem investiții din fonduri europene și guvernamentale de 100 de milioane de euro. În felul acesta, multe firme care aveau sediul în străinătate și ale căror patroni erau din Borșa, au ales să se mute acasă. Astăzi, aduc prin serviciile pe care le prestează în străinătate, peste 80 de milioane de euro anual, făcând construcții pe toate continentele, prin toată lumea”, a punctat Ion Sorin Timiș, primarul Borșei.

Borșa s-a dezvoltat enorm și pe parte de turism

Primarul a menționat și partea de turism în care zona a prosperat mult în ultimii ani: „Astăzi Borșa oferă peste 6.000 de locuri de cazare, fiind una dintre cele mai mari stațiuni turistice din nordul României. Am reușit să investim în ultimii ani într-o pârtie de schi, singura pârtie olimpică din țară, pe care se pot organiza orice fel de competiții de schi alpin și avem singura telegondolă care a fost construită în Ardeal. Avem în această perioadă o campanie de promovare a unui program special care vă face să deveniți partenerii noștri. Borșa fidelity club vă oferă reduceri la servicii turistice, dacă stați mai mult de trei nopți la noi în oraș, așa că Borșa poate să fie pentru Cluj o oază de liniște în fiecare week-end”, a conchis primarul orașului, în aplauzele auditoriului.