Sătenii din Ungureni nu vor să dea apă restului comunei!

Comuna Cupșeni e una din comunele maramureșene cu cel mai mare deficit de apă. Pâraiele ce azi au apă, iar în primăvară se revărsau, pe timp de vară, de o vreme încoace, efectiv seacă, dispar. Autoritățile locale caută soluții, iar una recentă a dus mingea în terenul satului Ungureni. Aparent, ei nu vor să dea apă comunei…

Primarul comunei Cupșeni, Nicolae Bude, ne spune că are o situație sensibilă, greu de manageriat. „Stiți că avem lipsă de apă, în timpul verii. Am făcut un proiect pentru alimentarea cu apă a întregii comune. Satul Ungureni se opune! Mă întreb… trebuie să ajungem la exproprieri? Prețul terenului e mic acolo, se ajunge la 500 de lei/ar…le-am zis că le dau oricât ca să mă lase să iau un teren pe care să fac bazine de apă, acolo am găsit apă destulă, conform proiectului. Am un studiu hidrografic, de acolo ar fi apă suficientă”, spune el. În sat, ni se spune că au mai fost discuții între sate, pe canalizare, apă. De asemenea, aflăm că după venirea unui agent economic mai mare, cu aportul său s-a făcut în Ungureni o rețea de apă, ei nu au probleme nici pe timp de vară. Cumva, cu problema rezolvată, ei n-ar mai vrea să-și facă deranj, cu bazine, săpături, asfalt distrus. Reamintim, nu e singurul loc din Maramureș unde e nevoie de apă, pe alocuri s-au înțeles, gen Ieud care dă apă spre Bogdan Vodă, ori Boiu Mare care a dat apă, până la neînțelegeri cu bani, spre Mesteacăn.

O situație spinoasă. Comuna Cupșeni are 3205 locuitori conform recensământului, în satele Costeni, Cupșeni, Libotin și Ungureni. Foarte mulți locuitori sunt plecați la muncă în Occident, o parte la munci sezoniere, aproximativ o treime din săteni sunt plecați. Școlile au copii puțini, o parte învață în orașul Târgu Lăpuș, care dealtfel îi primește cu brațele deschise. Dacă satele nu se înțeleg și rămân pe regula „fiecare pentru el” și îi prinde valul reorganizării teritorial-administrative așa certați, răspunsul pare a fi simplu, nu? Orașul îi primește cu brațele deschise…