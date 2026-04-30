Teren de sport nou pentru elevii de la Colegiul de Arte

Veste bu­nă pentru elevii Colegiului de Arte din Baia Mare. Ei au acum un nou teren de sport, cu gazon sintetic, multisport, pe care să-și desfășoare orele de educație fizică în cele mai bune condiții.

Este a doua investiție de acest fel inaugurată în această săptămână. După terenul Școlii gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, acum a venit rândul celui de la Arte. Bucuria a fost și mai mare deoarece terenul s-a inaugurat în prezența fotbaliștilor clubului Minaur.

„Am inaugurat al doilea teren de sport cu gazon sintetic, multifuncțional construit pentru elevii de la Colegiul de Arte, de data aceasta. După cel de la Școala Alexandru Ioan Cuza a venit rândul elevilor de la Colegiul de Arte, unde, împreună cu componenții de la CS Minaur Baia Mare am avut un meci de fotbal demonstrativ cu echipa liceului. Au câștigat, evident, cei mai buni, iar noi mergem mai departe cu proiectele noastre”, au declarat cei din administrația locală. Ei promit alte două terenuri cu gazon sintetic, similare cu acestea, ce urmează să fie construite în cartierele Ferneziu și Firiza.