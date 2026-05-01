În perioada 1–31 mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș desfășoară acțiuni dedicate creșterii gradului de disciplină rutieră în rândul conducătorilor de motociclete, în contextul debutului sezonului moto și al intensificării traficului pe drumurile publice.
Activitățile au ca obiectiv principal prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați motocicliștii, categorie vulnerabilă în trafic, precum și responsabilizarea acestora cu privire la respectarea legislației rutiere. Astfel, oamenii legii vor acţiona zilnic pe principalele artere rutiere din județ, pentru: verificarea respectării regimului legal de viteză; prevenirea și combaterea comportamentului agresiv în trafic; prevenirea conducerii sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Polițiștii maramureșeni reamintesc că portul echipamentului de protecție este esențial pentru siguranța conducătorului și a respectării regulilor de circulație, acestea fiind esențiale pentru siguranța personală și a celorlalți participanți la trafic.
Campanie naţională pentru siguranţa rutieră a motocicliştilor
