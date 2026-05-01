Din cauza stagnării șantierului de pe strada Victoriei, constructorul a fost somat de administrația locală să se pună în mișcare. Mai mulți locatari din zonă au reclamat durata prelungită a lucrărilor.
„Am avut o mulțime de sesizări din partea băimărenilor care fie locuiesc în zonă, fie o tranzitează des și care, pe bună dreptate, se plâng de ritmul în care evoluează lucrurile. Am constatat personal că șantierul stagnează de ceva timp, fapt pentru care l-am somat pe constructor, inclusiv public, să urgenteze lucrările. Mesajul e același pentru toți cei care efectuează lucrări în Baia Mare și au impresia că se pot culca pe o ureche. Am înțeles multe și am avut suficientă răbdare, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe alții!”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.
Constructorul responsabil de tronsonul Pronto – Vivo (str. Victoriei ), somat de autorități
Din cauza stagnării șantierului de pe strada Victoriei, constructorul a fost somat de administrația locală să se pună în mișcare. Mai mulți locatari din zonă au reclamat durata prelungită a lucrărilor.