Sindicaliștii din învățământ au continuat în această săptămână acțiunile de protest în fața Ministerului Educației. Liderii de sindicat au anunțat că se pregătesc pentru declanșarea grevei generale.
Totuși, declarațiile sindicaliștilor sunt mai nuanțate în această perioadă. Când vine vorba despre declanșarea unor proteste extreme în Educație, sindicaliștii iau în calcul amânarea acestor acțiuni, precizând că de vină este instabilitatea politică.
„Există neșansa ca lucrurile să nu se stabilizeze mai repede de o lună și jumătate în plan politic și guvernamental. Nu ne putem permite să atragem oamenii într-o grevă generală și să nu avem cu cine sta de vorbă”, a declarat Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.
Strângerea semnăturilor pentru declanșarea grevei generale este în desfășurare, iar rezultatele consultării interne vor fi cunoscute în următoarele săptămâni.
Criza politică ar putea amâna greva din Educație
