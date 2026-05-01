CSȘ 2 Baia Mare participă la turneul final

În perioada 4-10 mai, CSȘ 2 Baia Mare participă, în București, la turneul final al Diviziei Naționale de juniori, categoria U16. Vor juca pentru titlul de campioană națională opt echipe împărțite în două grupe.

Grupa A: ACS Șoimii București, CSS Unirea Iași, CNAV/Dinamo/Olimpia, CSȘ 2 Baia Mare.

Grupa B: CSA/CSS Steaua București, CSȘ Bârlad, ACSOV Pantelimon/ Rugby Academy, CSM/ACS Tomitanii Constanța.

Meciurile băimărenilor în faza grupelor

Luni, 4 mai, ora 12.30: CNAV/Dinamo/Olimpia – CSȘ 2 Baia Mare

Miercuri, 6 mai, ora 15.30: CSȘ 2 Baia Mare – CSȘ Unirea Iași

Vineri, 8 mai, ora 14.00: ACS Șoimii București – CSȘ 2 Baia Mare

Duminică, 10 mai, se vor juca meciurile de clasament, urmând ca finala să se dispute de la ora 14.30, iar festivitatea de premiere să aibă loc de la ora 16.00.