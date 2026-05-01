Săptămâna trecută, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Vlad Duruș, a reprezentat interesele județului la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de înalt nivel organizate la sediul Comitetului European al Regiunilor. Evenimentul, coordonat de Biroul de Reprezentare al Voievodatului Podkarpackie (regiune înfrățită cu Maramureșul), a reunit lideri regionali din Polonia, Slovacia, Finlanda, Ungaria, Ucraina și Letonia, alături de membri ai Parlamentului European și oficiali ai Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană (DG Regio).
„Am susținut la Bruxelles necesitatea unui «Pact pentru Regiunile de Frontieră Estică». Maramureșul poartă o responsabilitate strategică pentru siguranța întregii Europe, iar acest statut trebuie să fie recunoscut oficial în noul cadru financiar 2028-2034, prin instrumente financiare pe măsură”, a declarat Vlad Duruș, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș.
Propunerile înaintate de delegația maramureșeană în cadrul Panelului dedicat cooperării regionale vizează patru direcții prioritare: finanțare flexibilă și sporită, adaptarea regulilor privind ajutorul de stat și crearea unor fonduri dedicate județelor de frontieră; accelerarea investițiilor în coridoarele de transport care să asigure legătura strategică între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee, dublate de sisteme digitale interoperabile; Investiții masive în infrastructura cu dublă utilizare (civilă și militară), esențială pentru stabilitatea regională.
Un rezultat concret al acestei misiuni diplomatice este semnarea unei Poziții Comune de către reprezentanții regiunilor de frontieră din România, Polonia, Slovacia, Ungaria și Finlanda. Acest document oficial va fi înaintat Comisiei Europene și Parlamentului European, solicitând ca viitorul buget al Uniunii să prioritizeze reziliența regiunilor de graniță.
Județul Maramureș, front comun la Bruxelles pentru viitorul Politicii de Coeziune
Săptămâna trecută, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Vlad Duruș, a reprezentat interesele județului la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de înalt nivel organizate la sediul Comitetului European al Regiunilor. Evenimentul, coordonat de Biroul de Reprezentare al Voievodatului Podkarpackie (regiune înfrățită cu Maramureșul), a reunit lideri regionali din Polonia, Slovacia, Finlanda, Ungaria, Ucraina și Letonia, alături de membri ai Parlamentului European și oficiali ai Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană (DG Regio).