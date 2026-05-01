Județul Maramureș, front comun la Bruxelles pentru viitorul Politicii de Coeziune

ANUNŢ PUBLIC

Privind depunerea solicitării de obţinere a Autorizaţiei Integrate de Mediu

ROMSUIN TRANSILVANIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, cu sediul în localitatea Băsești, nr. 312, județul Maramureș, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru activitatea desfășurată la FERMA DE REPRODUCȚIE SUINE din localitatea Băsești, nr. 312, jud. Maramureș

Documentele de solicitare a aotorizației integrate de mediu pot fi consultate zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Maramureș (Baia Mare, str. Iza, nr. 1A), în zilele de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul Direcției Județene de Mediu Maramureș, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ.