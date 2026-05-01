Lucrările din Baia Mare la marile proiecte de infrastructură, verificate în teren

O echipă a Primăriei Baia Mare a efectuat o vizită pe câteva dintre șantierele investițiilor de infrastructură rutieră pe care le gestionează astăzi în oraș. Asta pentru a verifica modul în care evoluează lucrurile, cu atât mai mult cu cât administrația a avut și unele sesizări din partea cetățenilor.

Scopul acestor investiții este să se redea băimărenilor străzile, dar modernizate, fără stâlpi de beton și cabluri atârnate, cu rețele edilitare introduse în subteran, cu conducte de apă și canalizare noi, care nu se sparg frecvent, cu trotuare noi și piste pentru biciclete, locuri de parcare și zone verzi amenajate.

În urma verificărilor, situația stă în felul următor:

– Prelungire strada Gării – se lucrează la asfaltarea trotuarelor și a pistelor pentru biciclete, precum și la amenajarea parcărilor; în partea înspre strada Vlad Țepeș se lucrează la canalizare și se pregătește suprafața carosabilă pentru asfaltare; strada va beneficia în total de trei straturi de asfalt, începându-se așternerea primului dintre ele. Din discuțiile avute cu constructorul, se estimează ca în două luni lucrarea să fie finalizată.

– Bulevardele Independenței și Decebal – se lucrează la canalizarea pluvială și introducerea rețelelor edilitare și electrice în subteran; pe anumite tronsoane s-au montat deja noii stâlpi de iluminat; se lucrează la bordurare, respectiv la pregătirea fundației pentru trotuare și pistele pentru biciclete; pe unele tronsoane constructorul a început deja așternerea stratului de asfalt pentru pistele de biciclete și urmează să înceapă montarea pavajului pentru trotuare.

– Strada Victoriei, tronson Pronto-Independenței: se lucrează la relocarea rețelei electrice, respectiv racordarea la noua rețea; se lucrează la bordurări, accese și s-a început deja montarea pavajului pietonal. Primăria Baia Mare menționează că „avem bani și avem și termene pe care trebuie să le respectăm”.