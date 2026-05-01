Meciuri pentru Minaur și Sighet în etapa 5

CS Minaur joacă acasă, sâmbătă, 2 mai, pe Stadionul Viorel Mateianu (Baia Mare), în etapa a 5-a din play-off-ul Ligii a 3-a, Seria 4, în compania celor de la CSM Unirea Alba Iulia. Partida va începe de la ora 18.
În acest moment, bămărenii se clasează pe locul 6, cu 13 puncte, în timp ce adversarii ocupă poziția a 3-a cu 17 puncte. Lider este Poli Timișoara, cu 23 de puncte.
Cealaltă reprezentantă a Maramureșului, CSM Sighetu Marmației, se va confrunta în etapa a 5-a, în deplasare, cu ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj, dar în play-out-ul Ligii a 3-a, Seria 8. Partida va avea loc vineri, 1 Mai 2026, la Baza Sportivă Dan Anca (Cluj-Napoca), începând cu ora 18 și va fi arbitrată la centru de Kopriva-Biró Enikő (Carei). În acest moment CSM Sighetu Marmației ocupă locul 2 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce Academia de Fotbal Viitorul Cluj se situează pe poziția a 4-a cu 28 de puncte. Lider aici este ACSC Crișul Sântandrei, cu 44 de puncte.
